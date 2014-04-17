Сайт -витрина, почти инет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка232 просмотра
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Необходимо создать продающий сайт витрину, для компании продающей оборудование для активного отдыха и экстремального спорта. Сайт должен быть очень современным, динамичным, почти экшен, драйв и мощь в одном флаконе. Всего в ассортименте до 20 товаров, с описанием, видео, фото. Приветствуются, слайдеры, анимированный flash каталог, любые модные интересные бюджетные ноу-хау.

Сайт должен быть оптимизирован под поисковые системы, прописаны основные настройки для индексации картинок чтобы они попали в гугл картинки, яндекс картинки, основные настройки SEO должны быть также произведены.

Жду Ваши предложения, портфолио, условия по срокам и цене.

Хорошего дня.

10 лет назад
1VIZITKA
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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