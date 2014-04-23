Доработка магазина opencart

Нужно доработать сайт на 1С-битрикс "Малый бизнес" по ТЗ 1. Доработать карточку товара: добавить описание товара из файла загрузки csv добавить возможность в ручную добавлять примечание сделать привязку с сопутствующими товарами 2. Сделать возможность добавления товара через загрузку csv файла ТЗ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Решить несколько проблем с opencart:
Бывает такая проблема:
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Немного уменьшить скорость смены слайдеров:
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