Ищу программиста для поддержки интернет-магазина. Периодически возникает небольшой объем работ. Требования: #IiyFramework, #PHP, #MySQL, #Nginx.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
0. Нужен интернет-магазин предпочтительно на опенкарт
1. установить, настроить шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/45302.html
чтобы ПРИМЕРНО получилась копия www.lcwaikiki.com/
2. Установить модуль импорта товаров по средствам загрузки екселевской таблицы
3. Установить парсер (частотность раз в неделю) с сайта www.lcwaikiki.com/ (идентификатор по артикулу)
+ админка русифицированная
+ прикрутить к домену
!!! Пишите в первом сообщении цену и сроки.
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