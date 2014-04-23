Поправить вывод атрибутов в opencart

Добрый день. Мне необходимо создание шаблона для интернет магазина. Недавно был найден фрилансер, который сделал практически все необходимое на своём сайте. И таинственно пропал? Логинов и паролей от него у меня нет (. К ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В принятой работе по сайту позднее была выявлена ошибка, которую надо исправить.
Товары выводятся в категории в таблице с размерами. Размеры изделий имеются стандартно в опенкарте и еще заданы через атрибуты. Возникло по недосмотру разное отображение этих размеров на странице категории и во всплывающем окне товара, в первом случае выводятся размеры по умолчанию, а во втором выводятся размеры через атрибуты. Требуется привести к единообразию, т..к это несоответствие есть и в корзине и в общем каталоге. сайт http://adek-decor.ru/moldingi_tsokolnyye - первый же товар "Товар 3 врапр" тому пример. Импорт товаров идет через атрибуты, т.к. в размеры "по умолчанию" почему-то импорта нет.
Оплата на яндекс-деньги.
Указывайте цену в заявке и какие файлы( модули) вам нужны для правки.
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