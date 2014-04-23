Поправить вывод атрибутов в opencart

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки167 просмотров
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В принятой работе по сайту позднее была выявлена ошибка, которую надо исправить.

Товары выводятся в категории в таблице с размерами. Размеры изделий имеются стандартно в опенкарте и еще заданы через атрибуты. Возникло по недосмотру разное отображение этих размеров на странице категории и во всплывающем окне товара, в первом случае выводятся размеры по умолчанию, а во втором выводятся размеры через атрибуты. Требуется привести к единообразию, т..к это несоответствие есть и в корзине и в общем каталоге. сайт http://adek-decor.ru/moldingi_tsokolnyye - первый же товар "Товар 3 врапр" тому пример. Импорт товаров идет через атрибуты, т.к. в размеры "по умолчанию" почему-то импорта нет.

Оплата на яндекс-деньги.

Указывайте цену в заявке и какие файлы( модули) вам нужны для правки.

OpenCart
10 лет назад
Sashok_75
Алекс 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Как наверно часто бывает после выполнения проекта исполнитель теряет интерес к правке выявленных косяков или доработке. Владимир оказался палочкой-выручалочкой, очень быстро внес необходимые правки, видимо хорошо знает опенкарт, что также позволило ему внести изменения за адекватные деньги...Спасибо.
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи, постоянно на связи для уточнений, оплата мгновенная. Рекомендую к сотрудничество, я работал без предоплаты
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