Поправить вывод атрибутов в opencart

В принятой работе по сайту позднее была выявлена ошибка, которую надо исправить.

Товары выводятся в категории в таблице с размерами. Размеры изделий имеются стандартно в опенкарте и еще заданы через атрибуты. Возникло по недосмотру разное отображение этих размеров на странице категории и во всплывающем окне товара, в первом случае выводятся размеры по умолчанию, а во втором выводятся размеры через атрибуты. Требуется привести к единообразию, т..к это несоответствие есть и в корзине и в общем каталоге. сайт http://adek-decor.ru/moldingi_tsokolnyye - первый же товар "Товар 3 врапр" тому пример. Импорт товаров идет через атрибуты, т.к. в размеры "по умолчанию" почему-то импорта нет.

Оплата на яндекс-деньги.

Указывайте цену в заявке и какие файлы( модули) вам нужны для правки.