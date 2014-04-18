Есть Интернет-магазин автозапчастей: http://autodetals.com.ua/ В нем есть CMS, названия не нашел (скорее всего самописная), создана тут: http://www.new.by/ В ней есть подключенные платежные системы. Но нету Приват банк. Нужно: - внедрить возможность принимать оплату через Приват 24: https://e.privatbank.ua/ На сайте ...
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В розничную сеть требуется программист php для поддержки интернет-магазинов. Движок единый на все проекты на базе cs-cart версии 2. Требуется выполнение мелких задач по исправлению косяков работы движка, а также на глобальные задачи по переделке функционала. Сотрудничество планируется на постоянной основе, оплата по желанию сдельная почасовая, либо комбинированная.
Специалистов, не знакомых с данной системой и не имеющих представления о работе данного движка, просьба не беспокоить и не тратить обоюдное время.
Пример проекта Lindero.ru
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