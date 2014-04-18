В розничную сеть требуется программист php для поддержки интернет-магазинов. Движок единый на все проекты на базе cs-cart версии 2. Требуется выполнение мелких задач по исправлению косяков работы движка, а также на глобальные задачи по переделке функционала. Сотрудничество планируется на постоянной основе, оплата по желанию сдельная почасовая, либо комбинированная.

Специалистов, не знакомых с данной системой и не имеющих представления о работе данного движка, просьба не беспокоить и не тратить обоюдное время.

Пример проекта Lindero.ru