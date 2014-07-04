Создание интернет магазина

Сайт sanitet.ru webasyst 5 Дизайн+ верстка на webasyst Примеры: http://san-sanych.ru/ http://www.santechmir.ru/ ТЗ пришлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет магазин. Есть только дизайн без верстки.
Основные задания по сайту
Админка
1) Линк на исходный товар
2) Код товара исходный
3) Название
4) Цена в евро , долларах и гривне
5) Заметки
6) Дерево документов с мини фото + названия
7) Возможность копирования товара и переноса в другую категорию
8) Размеры
9) Привязка фото к цветам
10) Фотоальбом у товара
11) Возможность выбора фото для витрины
12) Поле для поставщиков
13) Поле для доставки
14) Дата редактирования
15) Фильтры для администратора
- по дате редактирования
- поставщику
- по id товара
16) Продумать совместную покупку
По сайту:
17) Структура каталога : 4 уровня + открытие любого уровня каталога
18) Фильтр по цветам и по ценам
19) Предусмотреть статистику по заказам
20) Импорт товаров с других сайтов
21) Адаптивная верстка ( коректное отображение сайта на разных устройствах )
Желаемый бюджет 600 у.е
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