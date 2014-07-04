Создание интернет магазина

$600
Интернет-магазиныЗавершен20 заявок293 просмотра
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Нужен интернет магазин. Есть только дизайн без верстки.

Основные задания по сайту

Админка

1) Линк на исходный товар

2) Код товара исходный

3) Название

4) Цена в евро , долларах и гривне

5) Заметки

6) Дерево документов с мини фото + названия

7) Возможность копирования товара и переноса в другую категорию

8) Размеры

9) Привязка фото к цветам

10) Фотоальбом у товара

11) Возможность выбора фото для витрины

12) Поле для поставщиков

13) Поле для доставки

14) Дата редактирования

15) Фильтры для администратора

- по дате редактирования

- поставщику

- по id товара

16) Продумать совместную покупку

По сайту:

17) Структура каталога : 4 уровня + открытие любого уровня каталога

18) Фильтр по цветам и по ценам

19) Предусмотреть статистику по заказам

20) Импорт товаров с других сайтов

21) Адаптивная верстка ( коректное отображение сайта на разных устройствах )

Желаемый бюджет 600 у.е

10 лет назад
bestlot1
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
myascent
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$600
14 дней
Отзыв недоступен.
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