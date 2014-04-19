Доработка меню + условия для вывода фильтра

Магазин http://hg.webstroy.kh.ua

Битрикс 14.X

Малый бизнес

1.

В верхнем меню каталога, пункт "Дом, сад, огород" - некорректно отображаются выпадающие пункты меню.

Нужно сделать по аналогии например выпадающими пунктами в "Ручной инструмент" или "строительная техника".

Не правильно формируется список именно в пункте "Дом сад огород". Должно быть:

Дом сад огород

Подпункт1



Подпункт2



Подпункт3

А получается:

Дом сад огород

Подпункт1



Подпункт2

Подпункт3

Делали на основе шаблона меню catalog_horizontal

2. Убрать фильтр по характеристикам на страницах разделов.

например:

http://hg.webstroy.kh.ua/catalog/obogrevateli/

http://hg.webstroy.kh.ua/catalog/klimaticheskaya_tekhnika/.

на указанных страницах выводятся иконки подразделов и фильтр не нужен.

Фильтр должен остаться только на страницах подразделов с товаром (т.е на 3-м уровне). Например: http://hg.webstroy.kh.ua/catalog/gazovye_pushki/