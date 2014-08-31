Создать копию сайта на OpenCart

Необходимо создать сайт на OpenCart. В задание входит установка и настройка сайта из копии с другого сайта(доступы предоставлю), выполнение изменения внешнего вида - смена цветовой схемы, отрисовка логотипа и по мелочи. Так же, желательно спарсить товары с указанного мной сайта. На созданном сайте организовать структуру категорий как на сайте спарсенном, настроить обратную связь, контакты и т.д.