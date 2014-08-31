Создать копию сайта на OpenCart

$150
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок267 просмотров
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Необходимо создать сайт на OpenCart. В задание входит установка и настройка сайта из копии с другого сайта(доступы предоставлю), выполнение изменения внешнего вида - смена цветовой схемы, отрисовка логотипа и по мелочи. Так же, желательно спарсить товары с указанного мной сайта. На созданном сайте организовать структуру категорий как на сайте спарсенном, настроить обратную связь, контакты и т.д.

OpenCart
10 лет назад
osminog
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Lemon4yk
Сергей 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$150
5 дней
С заданием справился
Приятно было работать
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