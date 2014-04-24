Wordpress. Исправить пару косяков

Нужен интернет магазин. Есть только дизайн без верстки. Основные задания по сайту Админка 1) Линк на исходный товар 2) Код товара исходный 3) Название 4) Цена в евро , долларах и гривне 5) Заметки 6) Дерево документов с мини фото + названия 7) ...
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Всем привет!
1. ru-marketing.com/products – проблема с заявкой. Уведомление об ошибочном заполнении поля – цвет текста нужно сменить на черный.
2. В продукте "Ресселинг" кривая верстка презентации, нужно поправить.
3. Добавить под футер логотип Мастеркард (там где маэстро и виза)
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