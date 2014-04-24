Wordpress. Исправить пару косяков

$10
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок185 просмотров
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Всем привет!

1. ru-marketing.com/products – проблема с заявкой. Уведомление об ошибочном заполнении поля – цвет текста нужно сменить на черный.

2. В продукте "Ресселинг" кривая верстка презентации, нужно поправить.

3. Добавить под футер логотип Мастеркард (там где маэстро и виза)

WordPress
10 лет назад
corruptor
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Проект выполнил быстро и на высоком уровне, всем довольны! Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое задание и быстрая оплата. Спасибо!