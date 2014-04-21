Исправить ошибку при добавлении товаров

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка138 просмотров
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Появился непонятный глюк при добавлении товаров. Нет возможности новые товары привязать к уже созданным категориям и под категориям. Нужно срочное решение этой проблемы.

10 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое Александру. Сделал все быстро как и просил в проекте. Сразу видно человек знает свою работу. До следующего раза!
Алексей отличный заказчик! Четко поставленное задание и оплата мгновенная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, однозначно рекомендую!
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