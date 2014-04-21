Исправить ошибку при добавлении товаров

Здравствуйте! Требуется доработка интернет-магазина www.ps-play.ru (платформа ocStore, версия 1.5.5.1.1). Прикрепил Техническое задание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Появился непонятный глюк при добавлении товаров. Нет возможности новые товары привязать к уже созданным категориям и под категориям. Нужно срочное решение этой проблемы.
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