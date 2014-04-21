Работающий прототип интернет-портала для торговли

Требуется для сайта Ермоген.рф доработка интернет магазина. Версия битрикс БУС Бизнес. Из 1С на сайт грузятся товары и назад уходят заказы. Уже реализована такая надстройка: в зависимости от суммы заказа выбирается нужный тип цены для любого пользователя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
До 25 мая мы должны развернуть прототип решения, позволяющий плюс-минус без значительных косяков иметь основной функционал. Далее понимаем, что решение сделано, его можно развивать и продолжаем сотрудничать.
В приложении требования к системе.
Понятно, что прототип будем собирать на какой-нибудь подходящей CMS. Потом либо развивать решение, либо писать с нуля по отработанному функционалу на базе прототипа.
Сроки - 25-го мая готовый прототип.
- Похожие заказы
- $50Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Имеется интернет-магазин, незаконченный. Есть домен, хостинг, шаблон, лого. Нужно грамотно все сверстать, внести небольшие поправки в каталог, поставить счетчики, сделать сайт более приятным пользователю. так же необходимо полностью подготовить сайт к раскрутке (сео и смм). ...Завершен10 лет назад
- $150
Необходимо создать сайт на OpenCart. В задание входит установка и настройка сайта из копии с другого сайта(доступы предоставлю), выполнение изменения внешнего вида - смена цветовой схемы, отрисовка логотипа и по мелочи. Так же, желательно спарсить ...Завершен10 лет назад
- $150
Необходимо подобрать и натянуть шаблон по теме. Чтобы для всех устройств. Подрихтовать контент под одну гребенку. Добавить рекламные(продающие) тексты. Прикрутить платежные он-лайн системы. Рассмотрю конкретные предложения со стоимостью по каждому пункту.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Здравствуйте! Требуется доработка интернет-магазина www.ps-play.ru (платформа ocStore, версия 1.5.5.1.1). Прикрепил Техническое задание.Завершен10 лет назад
Появился непонятный глюк при добавлении товаров. Нет возможности новые товары привязать к уже созданным категориям и под категориям. Нужно срочное решение этой проблемы.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Требуется специалист по работе с ИМ Presta или Opencart! Требуется установить шаблон от TemplateM, настроить по цветам, добавить нужные категории и подкатегории на сайте. Просьба указывать стоимость в у.е = 30 р.Завершен10 лет назад
- $10
Всем привет! 1. ru-marketing.com/products – проблема с заявкой. Уведомление об ошибочном заполнении поля – цвет текста нужно сменить на черный. 2. В продукте "Ресселинг" кривая верстка презентации, нужно поправить. 3. Добавить под футер ...Завершен10 лет назад
Требуется программирование на вашем/нашем домене. Интернет-магазин, лицензия малый бизнес. Срок исполнения программирования 7 дней. Требования к исполнителю. 1. Хорошее знание битрикс 2. Портфолио с быстрыми интернет-магазинами на битриксе 3. Наличие связи по скайп в течении выполнения проекта 4. Строгое соблюдение сроков Наполнение сайта, ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Opencart ocstore 1.5.4.1 настроить фильтр filterpro как на сайте примере пишите цену срок приоритет по цене оплата по фактуИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад