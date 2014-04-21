Работающий прототип интернет-портала для торговли

До 25 мая мы должны развернуть прототип решения, позволяющий плюс-минус без значительных косяков иметь основной функционал. Далее понимаем, что решение сделано, его можно развивать и продолжаем сотрудничать.

В приложении требования к системе.

Понятно, что прототип будем собирать на какой-нибудь подходящей CMS. Потом либо развивать решение, либо писать с нуля по отработанному функционалу на базе прототипа.

Сроки - 25-го мая готовый прототип.