Составить список пред-банкротных компаний (трансаэро, су-155 итп)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки239 просмотров

но еще не обанкротившихся

в России с контактами

50р за 1 компанию

оплата в BarterCoin,  вывод оттуда в любой момент инстантом в кеш с лимитами

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

FoxexIsFelIx
Артем 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо, быстро сработались, деньги пришли быстро! Деньги пришли на бартеркоин, а там сняла уже туда, куда надо без процентов, рекомендую!

Заявки фрилансеров

FoxexIsFelIx
Артем 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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