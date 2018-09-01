Найти и добавить информацию о компаниях на сайт (400-600 позиций)

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Закрыт12 заявок162 просмотра

Нужно найти информацию о компаниях, добавить на сайт, написать письмо в компанию

Порядка 400-600 компаний определенной тематики

Информация для добавления:

  • Имя компании
  • Месторасположение
  • Список товаров, которыми торгует компания
  • Контактная информация
Ориентировочную стоимость за позицию (или за 100 штук) и ваш опыт работы в данной области (поиск и наполнение информации)
7 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров