Перепост новостей на другие сайты.

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Закрыт13 заявок226 просмотров

У нас переодиччески выходят новости, требуется сделать перепост новостей на разные тематические форумы.

То есть вышла новость, просто берем ctrl+c ctrl+v с фото и постим на тематическом форуме сообщение об этом со ссылкой на источник.

Сколько за 1 перепост? Пишите даже если у Вас нет опыта, работа не сложная.

7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров