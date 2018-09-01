Перепост новостей на другие сайты.

У нас переодиччески выходят новости, требуется сделать перепост новостей на разные тематические форумы.

То есть вышла новость, просто берем ctrl+c ctrl+v с фото и постим на тематическом форуме сообщение об этом со ссылкой на источник.

Сколько за 1 перепост? Пишите даже если у Вас нет опыта, работа не сложная.