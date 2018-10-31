Добавить контент на сайт на вп

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Завершен10 заявок261 просмотр

Сайт визитка, контента не много, 2 языка

7 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$17
3 дня
Основательный подход к работе, рекомендую!
Отличный заказчик. Оплата в срок. Интересное т.з. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад