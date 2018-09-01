Зарегистрировать 20 почтовых емейл.

Необходимо зарегистрировать 20 почтовых ящиков на мейл.ру.

Логины в файле. Пароли сами генерируете.

Если логин уже занят - включаем фантазию и делаем его уникальным красиво

(т.е. без добавления случайного набора символов).

В каждом ящике в разделе настроек делаем пересылку на емейл (скину в ЛС).

После того как я подтвержду получение писем для всех емейлов необходимо

будет в каждом ящике включить пересылку (по умолчанию она отключена).

Бюджет 400 руб.

Срок 1 день.

Оплата Сбер, Яд, Киви.