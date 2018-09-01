но еще не обанкротившихся в России с контактами 50р за 1 компанию оплата в BarterCoin, вывод оттуда в любой момент инстантом в кеш с лимитами
Зарегистрировать 20 почтовых емейл.
Зарегистрировать 20 почтовых емейл.
Необходимо зарегистрировать 20 почтовых ящиков на мейл.ру.
Логины в файле. Пароли сами генерируете.
Если логин уже занят - включаем фантазию и делаем его уникальным красиво
(т.е. без добавления случайного набора символов).
В каждом ящике в разделе настроек делаем пересылку на емейл (скину в ЛС).
После того как я подтвержду получение писем для всех емейлов необходимо
будет в каждом ящике включить пересылку (по умолчанию она отключена).
Бюджет 400 руб.
Срок 1 день.
Оплата Сбер, Яд, Киви.
Заявки фрилансеров
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