Добавить товары

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Закрыт6 заявок260 просмотров

привет.нужна помощь по добавлению авто товаров..сайт уже сделан..что вы понимали будет 20 категорий (дефлекторы,бампера,брызговики и т.д)и около 300 моделей авто..практически с каждая категория будет браться с разных сайтов..вот пример 

1.дефлекторы окон и капота  

deflektoroff.ru (CA PLASTIC) (10% наценка) 

evrokom-avto.ru/delivery/ (COBRA SVS) (40% наценка) 

www.autofides.ru (REIN VINGURU) (30% наценка) 

понятно,что вручную это сделат не реально..слышал о парсере или скриптах чтоб выгрузить с сайтов категорию которые мне нужны..сайт на UCOZ 

7 лет назад
guest_15356245487515
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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