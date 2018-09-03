Добавить товары

привет.нужна помощь по добавлению авто товаров..сайт уже сделан..что вы понимали будет 20 категорий (дефлекторы,бампера,брызговики и т.д)и около 300 моделей авто..практически с каждая категория будет браться с разных сайтов..вот пример

1.дефлекторы окон и капота

deflektoroff.ru (CA PLASTIC) (10% наценка)

evrokom-avto.ru/delivery/ (COBRA SVS) (40% наценка)

www.autofides.ru (REIN VINGURU) (30% наценка)

понятно,что вручную это сделат не реально..слышал о парсере или скриптах чтоб выгрузить с сайтов категорию которые мне нужны..сайт на UCOZ