Сбор информации из интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок230 просмотров

Добрый день. 

Надо собрать информацию о 2000 товаров из одного интернетмагазина, свести это в таблицу и присвоить каждому товару категории. 

Работа, примерно, часа на 3. 

Указывайте пожалуйста приблизительную стоимость.

Спасибо.

7 лет назад
Alexey_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров