Сайт визитка, контента не много, 2 языка
Сбор информации из интернет-магазина
Добрый день.
Надо собрать информацию о 2000 товаров из одного интернетмагазина, свести это в таблицу и присвоить каждому товару категории.
Работа, примерно, часа на 3.
Указывайте пожалуйста приблизительную стоимость.
Спасибо.
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