Добавление товаров в группу вк

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Закрыт41 заявка348 просмотров

Цель задачи , нужно добавить товары в группу вк товаров примерно 1000-2000

описание товаров везде одинаковое , фото товаров так же предоставим 

7 лет назад
LeDoK
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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