Зарегистрироваться в 23+32+22=? каталогах.

Добрый день)!

!!! Ответ сколько каталогов пишите в заявке. Также указывайте цену за вашу работу.

Используюя информацию о нашем сайте на странице GOogle my busines зарегистрироваться в 20-30 каталогах

Это сайт.

https://vetdoctorkiev.business.site/?m=true

Информацию о кампании можно найти в гугле по запросу ветдоктор киев

Используя нашу почту [email protected] не спеша зарегаться.

Адреса каталогов - ссылка)

Результат пишем в таблице - ссылка)

(адрес каталога и скриншот компании на странице сайта, ссылка на карточку с кампанией в каталоге)

Результатом работы будет - успешно пройденная модерация а не просто регистрация в каталоге с состоянием ожидания модерации.

Оплата - в $

Сроки - 2дня