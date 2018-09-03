Копи-паст с источника в текстовый документ

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт35 заявок361 просмотр

Скопировать в текстовый документ (Word) контент с сайта, без изображений, только текст. Ссылки предоставляются, информацию искать не нужно. Статьи небольшие, их около 1000. Оплата будет производиться поэтапно, предпочтительно по qiwi. 

Жду предложений по цене

7 лет назад
gorbunovazoi
Зоя 
43 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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