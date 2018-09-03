Необходимо выложить объявления на 12 сайтов недвижимости. Ссылки на тексты с параметрами квартир прилагаю в табличке. Всего 7 обьявлений. Итого получаем 84 объявления. На каждый из 12 сайтов нужно добавить соответственно ...
48 позиций OpenCart
Добрый день. Наполнить 48 позиций. Фото есть. Цены округлить
Поставить описание товара (найти в интернете)
Поставить названия товара адекватные (к примеру: AG008 УШМ 125mm d 680w - Угловая шлифовальная машинка Makute 125mm d 680w)
Округление на 100 (к примеру цена: 7101 - округляем до 7200)
Заявки фрилансеров
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