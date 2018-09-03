Выложить объявления на сайты недвижимости.

Необходимо выложить объявления на 12 сайтов недвижимости.

Ссылки на тексты с параметрами квартир прилагаю в табличке.

Всего 7 обьявлений.

Итого получаем 84 объявления.

На каждый из 12 сайтов нужно добавить соответственно по 7 обьявлений.

Примеры обьявления (тексты) - смотрите в приложенной таблице - там есть ссылки на уже размещенные.

В случае необходимости регистрируем емейл, который указываем при регистрации на сайтах.

Номера телефонов которые указываем в аккаунтах - сообщу позже.

Отчет делаем в екселе в формате:

Ссылка на обьявление - логин - пароль

Куда выкладываем:

https://rentzilla.ru/

https://chance.ru/

https://peterburg.qp.ru/

https://spb.move.ru/

https://irr.ru

http://spb.afy.ru/

https://esalle.ru/

https://spb.gde.ru

https://sankt-peterburg.naydidom.com

https://spb.kvadroom.ru/

https://www.realtymag.ru/

https://spb.russianrealty.ru/

Бюджет 700 руб.

Оплата ЯД, Киви.

Срок 2 дня.