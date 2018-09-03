Размещение ТП и создание карточек в 1С Битрикс

Нужно обработать файл и найти соответствия между позициями товара в файле и карточек товара на сайте.

Если карточка не находится, создать ее и прикрепить торговое предложение (ТП).

Оплата по завершению работы. Прикрепление ТП к имеющейся карточке товара- 30 р, создание новой карточки - 200 р. Перед началом работы - обучение.