Отзывы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок197 просмотров

Добавить в Google 20 отзывов (по 3 в день). 

7 лет назад
Be_roo
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mashenka_2018_2
Машенька 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$1
7 дней
Escrow
Работа сделана без задержек и в лучшем виде. Рекомендую!
Прекрасный работодатель - четкая постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mashenka_2018_2
Машенька 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад