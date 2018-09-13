Перенести фото товаров с виртуемарта на woocommerce

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Завершен6 заявок203 просмотра

Каталог zilsps . ru

Перенести на ipelmen. Ru

Только фото товаров, остальное все есть.

Адекватный ценник приму сразу

Спасибо

WooCommerce
7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Andrey199401
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$11
2 дня
Андрей хорошо справился с задачей, рекомендую.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Andrey199401
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад