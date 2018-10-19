Ищу контент менеджера переписать title и H1 на сайте под Wordpress

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок186 просмотров

Приветствую

работа для  контент менеджера под вордпресс

нужно переписать TITLE и H1 на сайте

бюджет 5000 рублей

подробности в файле

спасибо!

WordPress
7 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
5 дней
Работа выполнена качественно, буду рад продолжить сотрудничество! спасибо!
Все задачи ставились предельно корректно, заказчик всегда был на связи для решения любых текущих вопросов. Оплата всегда производилась вовремя. Рекомендую и буду признателен дальнейшему продолжению работы!

Заявки фрилансеров

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад