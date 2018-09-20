Добрый день! На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с первичной недвижимостью. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность; - ответственность; ...
Наполнить сайт рейтинг бизнес-школ описаниями
1) Написать отзывы на сайте со сводной информацией в рубриках Преподаватели и Описание школы - найти в интернете 5-6 отзывов, выполнить рерайт, + добавить 1 свой собственный нейтральный отзыв
2) На сводном сайте написать описания к школам согласно ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1UId-X0VJgy_IV_XCU8f7ezMmn0WblTAhIXlJnB-5TOI/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
Сроки: 20.09.18
Заявки фрилансеров
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