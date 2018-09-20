Наполнить сайт рейтинг бизнес-школ описаниями

$35
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  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки200 просмотров

1) Написать отзывы на сайте со сводной информацией в рубриках Преподаватели и Описание школы - найти в интернете 5-6 отзывов, выполнить рерайт, + добавить 1 свой собственный нейтральный отзыв 

2) На сводном сайте написать описания к школам согласно ТЗ 

https://docs.google.com/document/d/1UId-X0VJgy_IV_XCU8f7ezMmn0WblTAhIXlJnB-5TOI/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС

Сроки: 20.09.18

7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров