Нужен контент-менеджер оформить 70 статей. Важно уметь работать с wordpress и быстро (!) обрабатывать картинки. например для статьи про недорогие компьютеры нужно быстро взять картинку homeless, грубо приделать компьютер, сделать заголовок и поставить картинку на ...
Постер на форум
Добрый день!
На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с первичной недвижимостью.
Требования к кандидату:
- грамотность и внимательность;
- ответственность;
- иметь навыки поиска информации в интернете;
- «креативное мышление» приветствуется;
- опыт работы на форумах
- инициативность
Требования к постам.
Эталона нет. Посты должны быть разные. Но в среднестатистическом значении необходимо придерживаться следующих правил:
- Информативность;
- Имитация реального пользователя;
- Пост 200-300 символов;
- Наличие фото в 10 % постов
График работы и Оплата:
- График работы – с 9 до 18 по Москве (+-2 часа)
- Оплата 22000 рублей в месяц + бонусы
В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):
1. Фамилию, имя
2. Возраст
3. Город проживания
4. Е-майл, Скайп
5. Опыт работы на форумах (где работали, какие обязанности выполняли)
6. Почему нам стоит выбрать именно вас
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно забить контент из ворд файла и картинок вот в такие карточки товаров https://yadi.sk/d/F51OkMw93aNtsA/08)%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg Примерно 100 штук, делать надо прямо сейчасНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно заполнить раздел на сайте на Netcat. Есть пример уже заполненной страницы в разделе + есть новый прайс, всё предоставлю. Можно по этому образцу и заполнять остальные страницы. Оплата на ЯД, wmr или ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Есть список страниц сайта (1150), собраны в таблицу. Необходимо открыть каждую страницу, посмотреть её содержимое и распределить по столбцам. Если на странице есть контент - поместить URL в столбик “Есть ...Завершен7 лет назад
- $150
Нескучная работа на развлекательном сайте. Требуется ответственный рерайтер-постер для работы на постоянной основе. В течение первых недель предоставляется индивидуальное обучение всем этапам работы. Обязанности: рерайт вирусного контента для ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добавить в Google 20 отзывов (по 3 в день).Завершен7 лет назад
Каталог zilsps . ru Перенести на ipelmen. Ru Только фото товаров, остальное все есть. Адекватный ценник приму сразу СпасибоЗавершен7 лет назад
Залить на паблик в инстаграм видео около 500 штНаполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Приветствую работа для контент менеджера под вордпресс нужно переписать TITLE и H1 на сайте бюджет 5000 рублей подробности в файле спасибо!Завершен7 лет назад
Нужна работа с репутацией ресурса и отзывами Нужно погуглить все площадки где упоминание есть о ресурсе Сделать отчет где нашли. Дальше 2 вариант работы: 1) Выйти на главных ...Завершен7 лет назад