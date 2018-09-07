Постер на форум

Добрый день!

На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с первичной недвижимостью.

Требования к кандидату:

- грамотность и внимательность;

- ответственность;

- иметь навыки поиска информации в интернете;

- «креативное мышление» приветствуется;

- опыт работы на форумах

- инициативность

Требования к постам.

Эталона нет. Посты должны быть разные. Но в среднестатистическом значении необходимо придерживаться следующих правил:

- Информативность;

- Имитация реального пользователя;

- Пост 200-300 символов;

- Наличие фото в 10 % постов

График работы и Оплата:

- График работы – с 9 до 18 по Москве (+-2 часа)

- Оплата 22000 рублей в месяц + бонусы

В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):

1. Фамилию, имя

2. Возраст

3. Город проживания

4. Е-майл, Скайп

5. Опыт работы на форумах (где работали, какие обязанности выполняли)

6. Почему нам стоит выбрать именно вас