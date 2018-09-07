Оформить 70 статей (контент-мененджер)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки238 просмотров

Нужен контент-менеджер оформить 70 статей. Важно уметь работать с wordpress и быстро (!) обрабатывать картинки. например для статьи про недорогие компьютеры нужно быстро взять картинку homeless, грубо приделать компьютер, сделать заголовок и поставить картинку на сайт.  

- Статьи на английском языке, нужны базовые знания английского для выполнения задачи 

- Требуется умение работать в графическом редакторе (любой на ваш вкус) 

- Требуется знание вордпресса  

- Требуется знание хтмл-тегов, умение делать таблички с картинками и т.п. 

- Требуется умение обрезать видео 

Оплата за каждую статью или почасово (если статья большая) 

Указывайте скайп или телеграм, обязательно примеры 

WordPress
7 лет назад
kirvlr
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров