Нужно забить контент из ворд файла и картинок вот в такие карточки товаров https://yadi.sk/d/F51OkMw93aNtsA/08)%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg Примерно 100 штук, делать надо прямо сейчас
Оформить 70 статей (контент-мененджер)
Нужен контент-менеджер оформить 70 статей. Важно уметь работать с wordpress и быстро (!) обрабатывать картинки. например для статьи про недорогие компьютеры нужно быстро взять картинку homeless, грубо приделать компьютер, сделать заголовок и поставить картинку на сайт.
- Статьи на английском языке, нужны базовые знания английского для выполнения задачи
- Требуется умение работать в графическом редакторе (любой на ваш вкус)
- Требуется знание вордпресса
- Требуется знание хтмл-тегов, умение делать таблички с картинками и т.п.
- Требуется умение обрезать видео
Оплата за каждую статью или почасово (если статья большая)
Указывайте скайп или телеграм, обязательно примеры
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