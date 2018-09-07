Оформить 70 статей (контент-мененджер)

Нужен контент-менеджер оформить 70 статей. Важно уметь работать с wordpress и быстро (!) обрабатывать картинки. например для статьи про недорогие компьютеры нужно быстро взять картинку homeless, грубо приделать компьютер, сделать заголовок и поставить картинку на сайт.

- Статьи на английском языке, нужны базовые знания английского для выполнения задачи

- Требуется умение работать в графическом редакторе (любой на ваш вкус)

- Требуется знание вордпресса

- Требуется знание хтмл-тегов, умение делать таблички с картинками и т.п.

- Требуется умение обрезать видео

Оплата за каждую статью или почасово (если статья большая)

Указывайте скайп или телеграм, обязательно примеры