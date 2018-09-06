Наполнить сайт на 1с-битрикс товарами

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Закрыт7 заявок231 просмотр

Нужно забить контент из ворд файла и картинок вот в такие карточки товаров

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Примерно 100 штук, делать надо прямо сейчас 

7 лет назад
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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