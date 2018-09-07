При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку. Требования к организации: ...
Разместить объявления по опту
Производим удобрения на основе торфа
Нужно разместить объявления на оптовых площадках (10 шт.)
Текст и фото пришлю
А также всю необходимую информацию по компании, которую могут запросить при регистрации
Заявки фрилансеров
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