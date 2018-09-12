Производим удобрения на основе торфа Нужно разместить объявления на оптовых площадках (10 шт.) Текст и фото пришлю А также всю необходимую информацию по компании, которую могут запросить при регистрации
Спарсить товары с сайта на базе prom.u
Спарсить товары с сайта на базе prom.ua https://dp.prom.ua/c2935141-aquatron-systems.html
результат в файл импорта для prom.ua с указанием: Код товара, Название позиции, Ключевые слова, Описание, Цена, Изображения, Наличие, Производитель, Страна производитель, характеристики, Адрес подраздела, Группа, Подгруппа
Почистить ссылки на сайт донора с описания товара.
Бюджет до 10у.е.
Выбранный исполнитель
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