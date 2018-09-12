Спарсить товары с сайта на базе prom.u

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Завершен1 заявка604 просмотра

Спарсить товары с сайта на базе prom.ua https://dp.prom.ua/c2935141-aquatron-systems.html

результат в файл импорта для prom.ua с указанием: Код товара, Название позиции, Ключевые слова, Описание, Цена, Изображения, Наличие, Производитель, Страна производитель, характеристики, Адрес подраздела, Группа, Подгруппа

Почистить ссылки на сайт донора с описания товара.

Бюджет до 10у.е.

7 лет назад
guest_1536414449047
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Resistanse
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$6
2 дня
Escrow
Задание Выполнено качественно и быстро. Рекомендую.
Хороший заказчик, понятное ТЗ, при общении в дискорде объяснил детали заказа

Заявки фрилансеров

Resistanse
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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