Спарсить товары с сайта на базе prom.ua https://dp.prom.ua/c2935141-aquatron-systems.html результат в файл импорта для prom.ua с указанием: Код товара, Название позиции, Ключевые слова, Описание, Цена, Изображения, Наличие, Производитель, Страна производитель, характеристики, Адрес подраздела, ...
Нужно разместить порядка десяти тысяч заказов на определенных сайтах
Задача следующая. У нас есть большой объем работ/заказов и нам нужен человек для разовой работы, суть которой сводится к рассылке нашего запроса всем участникам рынка на определенной территории, кто сможет выполнить эти работы.
Список из исполнителей большой, поэтому и требуется ваша помощь.
Нужно пройтись и отправить всем участникам рынка наш запрос и внести информацию о претенденте в базу (эксель в гугл докс).
Пример действий(тематика будет другой, сообщу после выбора).
Заходим на гугл, выбираем город, например Харьков, вводим "продажа дверей харьков" и выбираем ВСЕХ(суть - собрать всех участников рынка, т.е. 99- 100% всех, кто работает в Харькове и предоставляет такие услуги.Это тоже критерий выбора исполнителя этой задачи, т.к. не хотелось бы по второму кругу искать тех, кого упустили).
Заходим в раздел "каталог", смотрим уровень дверей (например нам нужны обычные, не элитные и не дизайнерские), если подходит, то берем почту, вносим претендента, отправляем ему письмо по шаблону и двигаемся дальше.
Что будет выдано:
Доступ к корпоративному аккаунту для отправки почты.
География.
Алгоритм отсеивания дорогих исполнителей.
Прошу указать стоимость отправки 1000 таких запросов и сроков, за которые сможете выполнить работу, если стартуем завтра утром или сегодня вечером (задача горящая).
Заявки фрилансеров
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