Нужно разместить порядка десяти тысяч заказов на определенных сайтах

Задача следующая. У нас есть большой объем работ/заказов и нам нужен человек для разовой работы, суть которой сводится к рассылке нашего запроса всем участникам рынка на определенной территории, кто сможет выполнить эти работы.

Список из исполнителей большой, поэтому и требуется ваша помощь.

Нужно пройтись и отправить всем участникам рынка наш запрос и внести информацию о претенденте в базу (эксель в гугл докс).

Пример действий(тематика будет другой, сообщу после выбора).

Заходим на гугл, выбираем город, например Харьков, вводим "продажа дверей харьков" и выбираем ВСЕХ(суть - собрать всех участников рынка, т.е. 99- 100% всех, кто работает в Харькове и предоставляет такие услуги.Это тоже критерий выбора исполнителя этой задачи, т.к. не хотелось бы по второму кругу искать тех, кого упустили).

Заходим в раздел "каталог", смотрим уровень дверей (например нам нужны обычные, не элитные и не дизайнерские), если подходит, то берем почту, вносим претендента, отправляем ему письмо по шаблону и двигаемся дальше.

Что будет выдано:

Доступ к корпоративному аккаунту для отправки почты.

География.

Алгоритм отсеивания дорогих исполнителей.

Прошу указать стоимость отправки 1000 таких запросов и сроков, за которые сможете выполнить работу, если стартуем завтра утром или сегодня вечером (задача горящая).