Собрать названия с сайта

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Завершен5 заявок229 просмотров

Нужно с сайта https://dibird.com/ru/ собрать названия птиц по списку. Всего 526 птиц, нужны синонимы рус/лат и названия на 20+ языках. 

В конце для каждой птицы должна быть запись в таблице примерно такого вида

Синонимы (рус) Устар.латинские назв. Английский Белорусский Венгерский Датский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Каталонский Китайский Китайский традиционный Латвийский Литовский Немецкий Нидерландский Норвежский Польский Португальский Русский Словакский Словенский Турецкий Финский Французский Чешский Шведский Эстонский Японский

7 лет назад
Lbogolubov
Леонид 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mariana_P
Марьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$29
3 дня
Все отлично, рекомендую.
Отличный и понимающий заказчик. Оплата сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mariana_P
Марьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад

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