Собрать названия с сайта

Нужно с сайта https://dibird.com/ru/ собрать названия птиц по списку. Всего 526 птиц, нужны синонимы рус/лат и названия на 20+ языках.

В конце для каждой птицы должна быть запись в таблице примерно такого вида

Синонимы (рус) Устар.латинские назв. Английский Белорусский Венгерский Датский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Каталонский Китайский Китайский традиционный Латвийский Литовский Немецкий Нидерландский Норвежский Польский Португальский Русский Словакский Словенский Турецкий Финский Французский Чешский Шведский Эстонский Японский