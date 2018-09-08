Рутиная работа по обработке каталога фирм

Задача: у меня в экселевском файле во вложении около 15 000 фирм-производителей, их нужно обработать по ТЗ, сроки на эту работу 1-2 месяца, желательно, уложиться в 1 месяц (2 крайний срок), а для этого представьте, что вам нужно будет в день обрабатывать по 500 строк, но какие-то строки обрабатывать легче, а какие-то тяжелее. То есть вся работа будет происходить в экселевском файле.

В ТЗ подробно расписано, что и как нужно делать, по оплате в ТЗ сказано, что в итоге получается заработаете 10 000, но если подойдете к работе ответственно сделаю премию и оплачу 15 000 рублей.

То есть для вас 15 000 рублей в месяц должно быть приемлемым доходом.

Оплата только по факту при выполнении работы полностью, то есть частичный результат меня не интересует. Выбираю исполнителем тут, а оплачиваю напрямую на ВМР, Киви, Яндекс или Сбербанк.