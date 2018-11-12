Есть статья на 10 000 знаков. Нужно - из Word перевести её в html вид (обновить фотографии - уникализировать, чтобы гармонично смотрелись в статье). Подробнейшее ТЗ, с чем придётся столкнуться: Нужно ...
Наполнить сайт на битрикс товарами.
Наполнить сайт на битрикс товарами.
Донор https://stanleyrussia.ru/stanley-termos-legendary-classic-1-9l-zelenyj-10-01289-036.html
Заполняем все характеристики и тд также как на доноре.
10р товар
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