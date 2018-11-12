Наполнить сайт на битрикс товарами.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок290 просмотров

Наполнить сайт на битрикс товарами. 

Сайт http://stanley-group.ru/

Донор https://stanleyrussia.ru/stanley-termos-legendary-classic-1-9l-zelenyj-10-01289-036.html

Заполняем все характеристики и тд также как на доноре.

10р товар

HTML
7 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$20
5 дней
Escrow
Все отлично, спасибо за выполненную работу! Рекомендую!
Все отлично, спасибо Елена за интересный проект. Рекомендую

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад