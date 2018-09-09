Поиск и подготовка фотографий для 300 товаров.

Ваша задача: по заданным критериям, оперативный поиск и подготовка фотографий.

Я предоставлю вам прайс-лист с превью и наименованием ассортимента. По данным товарам требуется найти качественные фотографии.

Где искать: Google Картинки, Яндекс Картинки, ru.aliexpress.com и другие ресурсы (предоставлю).

Количество: 300+ артикулов.

Требования к фото:

– Размер не менее 1000*1000 пкс

– Отсутствие копирайта (водяных знаков)

От себя, предоставлю всю информацию, для быстрого исполнения задачи.

Проблем с фото не будет, линейка товаров очень известная в интернете.

Бюджет и сроки оговариваются лично.