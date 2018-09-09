Есть статья на 10 000 знаков. Нужно - из Word перевести её в html вид (обновить фотографии - уникализировать, чтобы гармонично смотрелись в статье). Подробнейшее ТЗ, с чем придётся столкнуться: Нужно ...
Поиск и подготовка фотографий для 300 товаров.
Ваша задача: по заданным критериям, оперативный поиск и подготовка фотографий.
Я предоставлю вам прайс-лист с превью и наименованием ассортимента. По данным товарам требуется найти качественные фотографии.
Где искать: Google Картинки, Яндекс Картинки, ru.aliexpress.com и другие ресурсы (предоставлю).
Количество: 300+ артикулов.
Требования к фото:
– Размер не менее 1000*1000 пкс
– Отсутствие копирайта (водяных знаков)
От себя, предоставлю всю информацию, для быстрого исполнения задачи.
Проблем с фото не будет, линейка товаров очень известная в интернете.
Бюджет и сроки оговариваются лично.
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