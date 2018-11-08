Есть статья на 10 000 знаков. Нужно - из Word перевести её в html вид (обновить фотографии - уникализировать, чтобы гармонично смотрелись в статье). Подробнейшее ТЗ, с чем придётся столкнуться: Нужно ...
Внести данные на сайт
Движок Opencart 2.3
Установлен модуль Артикул (Модель) для опций.
Необходимо прописать артикулы.
Кол-во товаров около 600.
Кол-во артикулов, которые нужно прописать 2000.
Прайсы, где указаны опции здесь https://yadi.sk/d/Va2DqH1M0hBkxw
Предлагайте конкретные цены и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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