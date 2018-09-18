Заполнить контент на 1с битрикс

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Завершен9 заявок239 просмотров

Нужно на сайте 1с битрикс заполнить информацию по 150 квартирам.

7 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Mariana_P
Марьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$13
1 день
все супер!
Четкое ТЗ. Отличный заказчик. Все время на связи. Оплата мгновенно. Буду рада новому сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mariana_P
Марьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад