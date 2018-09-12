Прокликать 3000 продуктов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка304 просмотра

Друзья, мне нужно проверить примерно 3000 продуктов на наличие картинок. Работа очень простая, её можен сделать каждый. Я даю вам excel документ с сылками и вы проходите по ссылкам и проверяете картинки. Если картинки есть, ничего делать не надо, если картинки нет, то ставим коментарий в excel.

Оплата $10

7 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vladimir-k
Владимир 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, спасибо!

Заявки фрилансеров

vladimir-k
Владимир 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад