Прокликать 3000 продуктов

Друзья, мне нужно проверить примерно 3000 продуктов на наличие картинок. Работа очень простая, её можен сделать каждый. Я даю вам excel документ с сылками и вы проходите по ссылкам и проверяете картинки. Если картинки есть, ничего делать не надо, если картинки нет, то ставим коментарий в excel.

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