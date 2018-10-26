Адаптировать мобильную версию сайта Wordpress

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки244 просмотра

Сайт http://www.realnyezarabotki.com/. Уже день как стал Wordpress. Нужно адаптировать мобильную версию. Проверяю здесь: https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect

WordPress
7 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$35
1 день
Escrow
Отличная работа, мои рекомендации
Все прошло лучше чем ожидалось! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад