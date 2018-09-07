Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом: 1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева) 2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание) 3) Добавить ...
Простейшая новостная лента на Wordpress.
Добрый день.
Нужно сделать простой новостной сайт на Wordpress. Сверстать, подключить, разместить на сервере, настроить. Контент не нужен.
Весь сайт это просто новостная лента с группировкой по месяцам и с тэгами. Больше ничего нет, даже отдельной страницы для каждой новости не будет.
Есть детальное ТЗ и макеты, прикреплены к проекту.
Макеты подготовлены в Figma, поэтому PSD-версии нет. Можно работать с figma или экспортировать макеты в sketch.
Верстка должна быть точно по макетам, pixel perfect. По опыту знаю, что многие верстают на глаз. Не надо так.
Перед началом работы исполнитель должен полностью прочитать и понять ТЗ. Опять же опыту знаю, что многие когда что-то не понимают, то делают на свое усмотрение. Не надо так. Надо спрашивать, если что-то непонятно.
Сроки и цены жду от вас, обязательно сразу их озвучивайте.
Вместо предоплаты могу предложить разбивку задачи на отдельные шаги, и оплачивать по шагам.
Будет большим плюсом, если вы сразу в ответе разобьете задачу на части.
Заявки фрилансеров
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