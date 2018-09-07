Простейшая новостная лента на Wordpress.

Добрый день.

Нужно сделать простой новостной сайт на Wordpress. Сверстать, подключить, разместить на сервере, настроить. Контент не нужен.

Весь сайт это просто новостная лента с группировкой по месяцам и с тэгами. Больше ничего нет, даже отдельной страницы для каждой новости не будет.

Есть детальное ТЗ и макеты, прикреплены к проекту.

Макеты подготовлены в Figma, поэтому PSD-версии нет. Можно работать с figma или экспортировать макеты в sketch.

Верстка должна быть точно по макетам, pixel perfect. По опыту знаю, что многие верстают на глаз. Не надо так.

Перед началом работы исполнитель должен полностью прочитать и понять ТЗ. Опять же опыту знаю, что многие когда что-то не понимают, то делают на свое усмотрение. Не надо так. Надо спрашивать, если что-то непонятно.

Сроки и цены жду от вас, обязательно сразу их озвучивайте.

Вместо предоплаты могу предложить разбивку задачи на отдельные шаги, и оплачивать по шагам.

Будет большим плюсом, если вы сразу в ответе разобьете задачу на части.