Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом: 1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева) 2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание) 3) Добавить ...
Правки мобильного меню / joomla
Проект на joomla, есть мобильное меню, в мобильно меню есть разделы, выделенные заголовками, по всей видимости заголовки берутся из наименования модулей меню, вот эти заголовки нужно обернуть в ссылки.
Или обернуть прямо в шаблоне или заменить на статическую верстку в виде ссылки.
Заголовка таких два.
Сделать нужно сейчас, в принципе то работы на 20-30 минут.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Слайдер на 3 записи, лента на главной на 6 записей. В рамках этой структуры организовать публикацию таким образом, чтобы попадаемая в слайдер запись не публиковалась в ленте, а после того как запись снимается с ...Закрыт7 лет назад
Сделать правки на CMS October. Кто разбирается в данной цмс пишите, покажу тз для ознакомления.Закрыт7 лет назад
Нужно натянуть html-шаблон с трех страниц по ТЗ на Wordpress актуальной версии, добавление мультиязычности, небольшие изменения пары блоков. Используется вот этот лицензионный шаблон http://gamba-studio.com/organic/index.html большая часть функционала шаблона использована не будет. Управление контентом нужно сделать сделать ...Закрыт7 лет назад
Требуется профи в PHP подробности в лс частный проектСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт www_Rancho_kz сделан на CMS MODX Revolution 2.6.1 Задача: нужно обновить до последней стабильной версии, что бы е перекосило функционал и вёрстку Пишите цену и срокиСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
1)Необходимо в разделе Акции вывести отображение акционной цены в листинге товаров. Сейчас так: https://imthailand.ru/akcii/, не видно акционной цены, в отличие от главной: https://imthailand.ru 2) Опенкарт по умолчанию режет description карточек товара до 255 символов, нужно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Существует рабочий плагин доставки на Magento v1.x. Нужно переделать этот плагин для версии Magento v2.xЗакрыт7 лет назад
Надо срочно сверстать главную. Вкратце: -4 экрана -примерно 50% это обычная адаптивная верстка -еще 50% незначительные доработки компонентов ТЗ ниже Постоянно на связи, + с вас любой вменяемый ...Закрыт7 лет назад
Нужен лендинг Пейдж на тему "дизайнерская мебель под заказ".Закрыт7 лет назад