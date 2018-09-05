Правки мобильного меню / joomla

Проект на joomla, есть мобильное меню, в мобильно меню есть разделы, выделенные заголовками, по всей видимости заголовки берутся из наименования модулей меню, вот эти заголовки нужно обернуть в ссылки.

Или обернуть прямо в шаблоне или заменить на статическую верстку в виде ссылки.

Заголовка таких два.

Сделать нужно сейчас, в принципе то работы на 20-30 минут.