Правки мобильного меню / joomla

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Проект на joomla, есть мобильное меню, в мобильно меню есть разделы, выделенные заголовками, по всей видимости заголовки берутся из наименования модулей меню, вот эти заголовки нужно обернуть в ссылки.

Или обернуть прямо в шаблоне или заменить на статическую верстку в виде ссылки.

Заголовка таких два.

Сделать нужно сейчас, в принципе то работы на 20-30 минут.

Joomla
7 лет назад
AbsolutMarketing
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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