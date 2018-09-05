Обновить CMS MODX

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Закрыт7 заявок139 просмотров

Сайт www_Rancho_kz сделан на CMS MODX Revolution 2.6.1

Задача: нужно обновить до последней стабильной версии, что бы е перекосило функционал и вёрстку

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MODX
7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров