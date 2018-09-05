Необходимо добавить многоязычность на действующий сайт WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок187 просмотров

Необходимо добавить многоязычность на действующий сайт WP + сделать небольшие правки и доработки по верстке.

Ссылка на сайт: http://autoglobaltrader.com/

WordPress
7 лет назад
skepa
Вадим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров