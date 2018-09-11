Натяжка верстки на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок227 просмотров

Добрый день, коллеги!

Необходимо качественно натянуть верстку на WP:

http://tipikin.tmweb.ru/_page-index.php 

http://tipikin.tmweb.ru/_page-operation.php 

http://tipikin.tmweb.ru/_page-news.php 

http://tipikin.tmweb.ru/_page-news-item.php 

http://tipikin.tmweb.ru/_page-contact.php 

http://tipikin.tmweb.ru/_page-photo.php 

http://tipikin.tmweb.ru/_page-comments.php

Из нюансов:

Для операций и фото скорей всего нужно будет создать кастомные пост тайпы со своими таксономиями.

Обязательно почистить WP от лишних вставок в шаблон.

Оптимизация скорости загрузки.

SEO ориентированность

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WordPress
7 лет назад
sergunyaru
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ipmrlx
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$70
5 дней
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Заявки фрилансеров

ipmrlx
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад