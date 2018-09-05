Доработка плагина Wordpress

Плагин – UserPRO с дополнением PrivateMessaging. Плагины делают возможность личной переписки между пользователями на сайте Wordpress, уже существует функционал оповещения пользователя о новом сообщении на почту.

Задача – реализовать оповещение пользователей о новых сообщениях в личный профиль Вконтакте, от имени сообщества (т.е. задублировать существующие оповещения на e-mail, в профиль Вконтакте)

Соответственно от вас нужен опыт разработки/доработки плагинов Wordpress + опыт работы с VK API (или желание с ним разобраться).

Подробное ТЗ имеется, сроки не горящие, есть еще ряд задач/доработок по Wordpress.