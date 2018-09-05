Доработка плагина Wordpress

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Закрыт3 заявки229 просмотров

Плагин – UserPRO с дополнением PrivateMessaging. Плагины делают возможность личной переписки между пользователями на сайте Wordpress, уже существует функционал оповещения пользователя о новом сообщении на почту. 

Задача – реализовать оповещение пользователей о новых сообщениях в личный профиль Вконтакте, от имени сообщества (т.е. задублировать существующие оповещения на e-mail, в профиль Вконтакте)

Соответственно от вас нужен опыт разработки/доработки плагинов Wordpress + опыт работы с VK API (или желание с ним разобраться).

Подробное ТЗ имеется, сроки не горящие, есть еще ряд задач/доработок по Wordpress.

WordPress
7 лет назад
lexx-t
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexo_Ivanov
Алексей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$26
4 дня
Escrow
Прошли оговоренные 4 дня, они потрачены впустую. Все это время отсутствовал на сервисе, не задал ни одного вопроса, в результате я в минусе - потеряно время. Крайне безответственный подход к работе.

Заявки фрилансеров

Alexo_Ivanov
Алексей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад