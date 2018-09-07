Перенести информацию на новый сайт

ну ооочень приятный заказчик. впервые здесь встретила такого доброго и человека, и заказчика. четко все объясняет и если что-то у вас не получится, он обязательно вам поможет и подскажет как правильно сделать, и все это сделает с терпением и с пониманием ( не так как некоторые ). оплата своевременно. ну просто настоятельно рекомендую к сотрудничеству !! (еще сказать забыла, что + ко всему этому, он всегда на связи, согласитесь, что это тоже очень важно)