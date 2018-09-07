Перенести информацию на новый сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки235 просмотров

Необходимо со старого сайта

+ Перенести текстовую и графическую информацию

+ Перенести меню

Сайт на joomla 

Пишите, ссылки и доступы все пришлю

Joomla
7 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$25
2 дня
Спасибо огромное, Шушан!) Работа выполнена качественно и с согласованием всех необходимых нюансов. Быстро соориентировалась в незнакомом ПО для достижения целей тех. задания) Буду обращаться и далее, всем советую ;)
ну ооочень приятный заказчик. впервые здесь встретила такого доброго и человека, и заказчика. четко все объясняет и если что-то у вас не получится, он обязательно вам поможет и подскажет как правильно сделать, и все это сделает с терпением и с пониманием ( не так как некоторые ). оплата своевременно. ну просто настоятельно рекомендую к сотрудничеству !! (еще сказать забыла, что + ко всему этому, он всегда на связи, согласитесь, что это тоже очень важно)

Заявки фрилансеров

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад