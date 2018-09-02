Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта.
OpenCart - Плагины и/или несложное программирование
проверить почему автоматом нет изменение $ для товаров
помочь поставить типовой фикс на opencart или предложить какое-нибудь иное изящное решение
Заявки фрилансеров
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