OpenCart - Плагины и/или несложное программирование

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки191 просмотр

проверить почему автоматом нет изменение $ для товаров

помочь поставить типовой фикс на opencart или предложить какое-нибудь иное изящное решение

Opencart
7 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 минут назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров